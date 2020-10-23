В Швейцарии рекордное количество инфицированных, регионы вводят ограничения

В Швейцарии в пятницу зарегистрировали 6634 новых случаев коронавируса, что стало самым большим ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Количество новых инфекций увеличивалось в течение недели и продолжает расти. В стране насчитывается 456 случаев на 100 тысяч человек. Из соседних стран только Франция приближается к этому уровню - 450 случаев на 100 000 человек.

В целом с начала эпидемии в Швейцарии было зарегистрировано 103 653 случая инфицирования.

Швейцарское правительство ранее заявляло, что не планирует брать на себя управление пандемией, как это было весной, но в воскресенье объявило о некоторых национальных мерах, таких как обязательное ношение масок в общественных зданиях.

На следующей неделе ожидаются новые ограничения для ресторанов, баров и клубов, а также для частных и общественных мероприятий.

Но некоторые кантоны уже решили ужесточить меры, которые начнут действовать уже с выходных.

Кантон Юра первым объявил, что бары и рестораны будут закрываться в 22:00. Любительские командные и контактные виды спорта также запрещены, а собрания и демонстрации будут ограничены до 15 человек, включая детей.

Кантоны Фрибург, Во и Невшатель также ввели ограничения на публичные и частные собрания до 10 человек.

Женева установила предел в пять человек (не включая детей до 12 лет). Во Фрибурге и Невшателе бары и рестораны закрываются в 23:00, а многие места отдыха и развлечений временно закрываются полностью.

Во и Фрибург решили запретить мероприятия с участием более 1000 человек, как и кантон Золотурн в немецкоязычной части страны.

Кантон Берн также принимает более решительные меры - сюда входит комендантский час с 23:00 до 6:00 для ресторанов. Маски теперь являются обязательными на работе, за некоторыми исключениями в кантоне Люцерн.

В то же время, самый населенный кантон Берн пока решил воздержаться от дальнейших ограничительных мер.