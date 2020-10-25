В Беларуси проходят марши в поддержку "народного ультиматума"

В Минске проходит 11-й марш протеста, люди во многих городах вышли на улицу в поддержку "народного ультиматума", выдвинутого Светланой Тихановской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую редакцию "Радио Свобода".

Тихановская 15 октября предъявила властям ультиматум: отставка Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение уличного насилия.

Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, "вся страна выйдет на улицы", и " 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", обещал Тихановская.

В Минске многотысячная колонна собралась у ратуши и двинулась в сторону стелы Независимости, несмотря на то, что центр уже с утра во многих местах патрулировали силовики.

В белорусской столице задержано двое журналистов. Есть фото, на котором видно, как их сажают в микроавтобус люди в балаклавах. В некоторых районах выстраиваются цепи солидарности.

Колонны из спецтехники и водометов заметили в различных районах Минска. Также сообщается о закрытии ряда станций метро и проблемы с интернетом.

В Гомеле силовики не позволяют людям собираться даже небольшими группами. На площади в центре задержали шесть человек, в том числе женщину 1946 года рождения.

В Лиде силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов.