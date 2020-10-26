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Тихановская объявила национальную забастовку в Беларуси: на предприятиях начались протесты

Понедельник, 26 октября 2020, 08:24

В ночь на 26 октября истек срок объявленного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Тихановская объявила с понедельника "общенациональную забастовку" в Беларуси.

"Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность", - написала она в своем Телеграм-канале в воскресенье.

Тихановская 13 октября предъявила властям ультиматум: отставка Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение уличного насилия

По словам экс-кандидата, "вернуть закон" в стране поможет "главное мирное оружие - солидарность".

По информации TUT.by, 26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях. С утра начались забастовки на "Гродно Азот" и Минском тракторном заводе.

Сообщается, что возле многих предприятий находятся усиленные наряды милиции.

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