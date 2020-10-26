Британія розраховує на вакцину від коронавірусу у першій половині 2021 року

Британський міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що вакцини від коронавірусу "ще немає", але уряд готується до її впровадження на першу половину 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Я б очікував, що основна частина випуску буде в першій половині наступного року", - сказав Хенкок.

На запитання, чи можуть деякі люди цього року отримати вакцину, він відповів: "Я не виключаю цього, але це не моє головне сподівання".

Раніше повідомлялося, що один із волонтерів у Бразилії, які брали участь у випробуваннях майбутньої вакцини AstraZeneca, помер.

Нагадаємо, AstraZeneca призупиняла випробування у зв’язку з хворобою одного з волонтерів-учасників у Британії, симптоми якого потенційно могли бути викликані побічним ефектом від вакцини, аде перегляд обставин комітетом з безпеки та національним регулятором засвідчив, що дослідження безпечно продовжувати далі.

На цей час потенційну вакцину AZD1222 випробували на собі вже тисячі волонтерів у Британії, США, ПАР та Бразилії. До фінальної стадії досліджень Оксфорд та AstraZeneca хочуть залучити до 50 тисяч волонтерів та додати до країн-учасниць Японію та Росію.

AstraZeneca стала однією з перших компаній, які заявили про успіх масштабних випробувань вакцини від COVID-19.

30 мільйонів доз майбутньої вакцини від компанії вже законтрактувала Британія, а Єврокомісія - 300 мільйонів доз.