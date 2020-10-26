Британия рассчитывает на вакцину от коронавируса в первой половине 2021 года

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что вакцины от коронавируса "еще нет", но правительство готовится к ее внедрению на первую половину 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я ожидал бы, что основная часть выпуска будет в первой половине следующего года", - сказал Хэнкок.

На вопрос, могут ли некоторые люди получить вакцину в этом году, он ответил: "Я не исключаю этого, но это не мое главное ожидание".

Ранее сообщалось, что один из волонтеров в Бразилии, участвовавших в испытаниях будущей вакцины AstraZeneca, умер.

Напомним, AstraZeneca приостанавливала испытания в связи с болезнью одного из волонтеров-участников в Великобритании, симптомы которого потенциально могли быть вызваны побочным эффектом от вакцины, но пересмотр обстоятельств комитетом по безопасности и национальным регулятором показал, что исследования безопасно продолжать дальше.

В настоящее время потенциальную вакцину AZD1222 испытали на себе уже тысячи волонтеров в Великобритании, США, ЮАР и Бразилии. К финальной стадии исследований Оксфорд и AstraZeneca хотят привлечь до 50 000 волонтеров и добавить в страны-участницы Японию и Россию.

AstraZeneca стала одной из первых компаний, которые заявили об успехе масштабных испытаний вакцины от COVID-19.

30 млн доз будущей вакцины от компании уже законтрактовала Великобритания, а Еврокомиссия - 300 млн доз.