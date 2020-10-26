Меркель считает ситуацию с пандемией драматичной: "Каждый день имеет значение"

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что Германия - на грани того, чтобы потерять контроль над пандемией, и считает ситуацию с коронавирусом угрожающей и драматичной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Меркель говорила утром на закрытой встрече с руководством своей партии, узнало издание Bild.

По информации издания, Меркель назвала ситуацию угрожающей, заявив, что "каждый день имеет значение".

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На этом фоне Меркель переносит видеосаммит с премьер-министрами федеральных земель, на котором должны обсудить эпидемиологическую ситуацию, с пятницы на среду.

"Надо будет обсудить, что можно сделать, чтобы как можно скорее остановить распространение вируса", - заявил в понедельник днем ​​представитель правительства Штеффен Зайберт.

"Наше внимание должно быть сосредоточено на том, что федеральное правительство и правительства земель могут сделать вместе, чтобы как можно быстрее преодолеть эту тенденцию", - добавил Зайберт.

Число новых случаев инфекции, которые регистрируются ежедневно, примерно удвоилось в Германии за неделю. Доля пожилых людей среди инфицированных снова увеличивается и больницы принимают все больше больных COVID-19, добавил Зайберт.

По данным издания, Меркель в понедельник сказала однопартийцам, что меры по сдерживанию вируса, очевидно, недостаточно, темпы заражения не замедляются и органы здравоохранения больше не могут понять цепочку заражения.

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В результате Германия вскоре может оказаться в "сложной ситуации", когда коек в отделениях интенсивной терапии не хватит, пояснила Меркель. Она отметила, что рост инфекции нужно остановить, поскольку ситуация "очень динамичная" и "драматическая".

В Германии в последнее время наблюдается резкий рост числа случаев коронавируса, которое началось с наступлением прохладной погоды. В воскресенье Институт Роберта Коха подтвердил более 11 000 новых случаев.