Правозахисники повідомляють про понад 200 затриманих у перший день страйку в Білорусі

Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше 210 затриманих у перший день страйку, до якого закликала опозиціонерка Світлана Тихановська після закінчення терміну ультиматуму, за яким самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко мав піти у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Працівники ряду державних і комерційних підприємств і навчальних закладів зранку почали протести і мітинги, на підприємствах і у вишах заявили про страйки.

Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", станом на 18.30 вже відомо про 210 затриманих у Мінську, Борисові, Гродно, Могильові, Новополоцьку.

Серед затриманих генеральний директор сайту Onliner Ілля Жуковець і розробник Олександр Махоров, повідомив редактор сайту Микола Козлович. Затриманий також поет Едуард Акулін, повідомляє"Вясна".

Тихановська 13 жовтня висунула владі ультиматум: відставка Александра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства.

Нагадаємо, у неділю у Мінську та в багатьох містах країни вийшли на вулицю на підтримку "народного ультиматуму".