Правозащитники сообщают о более 200 задержанных в первый день забастовки в Беларуси

Белорусские правозащитники сообщили о по меньшей мере 210 задержанных в первый день забастовки, к которой призвала оппозиционерка Светлана Тихановская по истечении срока ультиматума, по которому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко должен был уйти в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Работники ряда государственных и коммерческих предприятий и учебных заведений утром начали протесты и митинги, на предприятиях и в вузах заявили о забастовках.

Как сообщает правозащитный центр "Вясна", по состоянию на 18.30 уже известно о 210 задержанных в Минске, Борисове, Гродно, Могилеве, Новополоцке.

Среди задержанных генеральный директор сайта Onliner Илья Жуковец и разработчик Александр Махоров, сообщил редактор сайта Николай Козлович. Задержан также поэт Эдуард Акулин, сообщает"Вясна".

Тихановская 13 октября предъявила властям ультиматум: отставка Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение уличного насилия

По словам экс-кандидата, "вернуть закон" в стране поможет "главное мирное оружие - солидарность".