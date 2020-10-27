Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

193 аеропорти в Європі під загрозою закриття через пандемію

Глава МЗС Литви: питання Криму заважатиме вступу України до НАТО

Сійярто назвав "жалюгідною" заборону в'їзду в Україну угорським високопосадовцям

Словаччина за вихідні перевірить усе населення на коронавірус






У Чехії шахраї почали використовувати повідомлення про результат тесту для викрадення даних

Вівторок, 27 жовтня 2020, 13:10

У Чехії почалися випадки надсилання людям фальшивих повідомлень про результат тесту на коронавірус, які хакери використовують для "фішингу".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це повідомив Загальний університетський госпіталь у Празі.

У госпіталі дізналися про проблему від клієнтів, які заявили, що отримали такі повідомлення, хоча ще не здавали тест. 

Зловмисники почали "бомбардувати" людей повідомленням в SMS та на електронну пошту про нібито результат їхнього тесту на коронавірус, сподіваючись на те, що якась частка адресатів дійсно здали тест і повірять обману. 

У повідомлення додають лінк, за яким потрібно перейти, щоб нібито дізнатися результат. Якщо зробити це, на телефон або комп’ютер потрапляє шкідливе програмне забезпечення. 

"Ця фальшива інформація шкодить людям, які тестувалися, і залякує тих, хто ще не здавав тест… Крім того, почастішали хакерські атаки на лікарні та інші медичні заклади. Ми вирішуємо цю проблему у співпраці з Національним офісом кібербезпеки", - зазначає госпіталь.

У лікарні нагадують, що результат тесту завжди приходить у стандартизованій формі, із зазначенням імені та результату, максимум за 48 годин після здачі тесту.  

Нагадаємо, минулого тижня добовий приріст заражень коронавірусом у Чехії вперше перевищив 15 тисяч, при тому, що населення країни - близько 10,7 млн.

У зв'язку з погіршенням ситуації уряд запровадив комендантську годину з 9 вечора і до 5 ранку. Ще раніше закрили школи, ресторани, магазини, що не продають товари першої необхідності, та обмежили пересування.

Прага вже оголосила, що цього року традиційні різдвяні ярмарки скасують.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua