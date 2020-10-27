У Чехії шахраї почали використовувати повідомлення про результат тесту для викрадення даних

У Чехії почалися випадки надсилання людям фальшивих повідомлень про результат тесту на коронавірус, які хакери використовують для "фішингу".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це повідомив Загальний університетський госпіталь у Празі.

У госпіталі дізналися про проблему від клієнтів, які заявили, що отримали такі повідомлення, хоча ще не здавали тест.

Зловмисники почали "бомбардувати" людей повідомленням в SMS та на електронну пошту про нібито результат їхнього тесту на коронавірус, сподіваючись на те, що якась частка адресатів дійсно здали тест і повірять обману.

У повідомлення додають лінк, за яким потрібно перейти, щоб нібито дізнатися результат. Якщо зробити це, на телефон або комп’ютер потрапляє шкідливе програмне забезпечення.

"Ця фальшива інформація шкодить людям, які тестувалися, і залякує тих, хто ще не здавав тест… Крім того, почастішали хакерські атаки на лікарні та інші медичні заклади. Ми вирішуємо цю проблему у співпраці з Національним офісом кібербезпеки", - зазначає госпіталь.

У лікарні нагадують, що результат тесту завжди приходить у стандартизованій формі, із зазначенням імені та результату, максимум за 48 годин після здачі тесту.

Нагадаємо, минулого тижня добовий приріст заражень коронавірусом у Чехії вперше перевищив 15 тисяч, при тому, що населення країни - близько 10,7 млн.

У зв'язку з погіршенням ситуації уряд запровадив комендантську годину з 9 вечора і до 5 ранку. Ще раніше закрили школи, ресторани, магазини, що не продають товари першої необхідності, та обмежили пересування.

Прага вже оголосила, що цього року традиційні різдвяні ярмарки скасують.