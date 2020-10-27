В Чехии мошенники начали использовать сообщения о результате теста для кражи данных

В Чехии начались случаи передачи людям фальшивых сообщений о результате теста на коронавирус, которые хакеры используют для "фишинга".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом сообщил Общий университетский госпиталь в Праге.

В госпитале узнали о проблеме от клиентов, которые заявили, что получили такие сообщения, хотя еще не сдавали тест.

Злоумышленники начали "бомбить" людей сообщениями в SMS и по электронной почте о якобы результате их теста на коронавирус, надеясь, что какая-то часть адресатов действительно сдали тест и поверят обману.

В сообщение добавляют ссылку, по которому нужно перейти, чтобы якобы узнать результат. Если сделать это, в телефон или компьютер попадает вредоносное программное обеспечение.

"Эта фальшивая информация вредит людям, которые тестировались, и запугивает тех, кто еще не сдавал тест... Кроме того, участились хакерские атаки на больницы и другие медицинские учреждения. Мы решаем эту проблему в сотрудничестве с Национальным офисом кибербезопасности", - отмечает госпиталь.

В больнице напоминают, что результат теста приходит в стандартизированной форме, с указанием имени и результата, максимум через 48 часов после сдачи теста.

На прошлой неделе суточный прирост заражений коронавируса в Чехии впервые превысил 15 000, при том, что население страны - около 10,7 млн.

В связи с ухудшением ситуации правительство ввело комендантский час с 9 вечера и до 5 утра. Еще раньше закрыли школы, рестораны, магазины, не продают товары первой необходимости, и ограничили передвижения.

Прага уже объявила, что в этом году традиционные рождественские ярмарки отменят.