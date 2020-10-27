В Сейме Польши депутаты едва не подрались из-за абортов, вмешалась охрана

В Польском Сейме во время заседания произошли потасовки между депутатами оппозиции и правящей партии – причиной стало решение Конституционного суда, которое усилило запрет абортов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Столкновения начались после того как депутаты оппозиции с черными табличками с красными надписями "Женщина решает", "Легальный аборт", "Это война" сделали попытку приблизиться к лидеру правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Путь им преградили депутатки "Права и справедливости".

После этого вицеспикер Рышард Терлецкий объявил перерыв в заседании и вызвал парламентскую охрану.

Охранники несколько минут защищали Качиньского. В конце концов он покинул зал заседаний.

После этого Терлецкий исключил из заседания нескольких депутатов оппозиции.

В перерыве заседания оппозиция заявила о провокации Терлецкого и использовании служб для защиты диктатора Качиньского.

Цезарь Томчик с "Гражданской платформы" назвал Ярослава Качиньского диктатором и заявил, что именно он разжигает настроения в Польше. "За всю ситуацию здесь и сейчас в Сейме , за всю ситуацию в польском государстве, за всю ситуацию в случае Конституционного Суда несет этот человек", - сказал Томчик.

"Мы хотели обсудить законопроект, который успокоит ситуацию в стране. Чтобы женщины в Польше чувствовали себя в безопасности, чтобы врачи не чувствовали, что им нужно бояться прокуроров", - заявила Марселина Завиша из левых.

Напомним, в четверг, 23 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и по всей стране начались акции протеста.