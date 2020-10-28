Во Франции половину мест в реанимациях занимают инфицированные коронавирусом

Во Франции растет число инфицированных коронавирусом, которые попадают в реанимацию, также зафиксирован самый высокий уровень летальных случаев с апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По состоянию на вторник 2909 пациентов с Covid-19 были госпитализированы в реанимацию, против 2761 накануне,

Текущая мощность отделений интенсивной терапии, принимающих не только пациентов с коронавирусом, составляет около 5800 коек. Это означает, что половина коек, доступных сейчас во Франции, занята тяжелыми случаями коронавируса.

Количество смертей в больницах, связанных с этой болезнью, выросло до 292 в день, общее количество погибших превысило 35 000 с начала эпидемии. Также в домах для престарелых и социальных медицинских учреждениях подтверждены 235 случаев смерти, в результате чего общее количество смертей за сутки составило 527, что является самым высоким показателем с апреля.

Общее количество госпитализаций также продолжает расти. 18 955 пациентов с Covid-19 находились в больнице во вторник против 17761 накануне.

Кроме того, количество подтвержденных положительных случаев выросло более чем на 33 000 за 24 часа. В воскресенье Франция побила новый рекорд, подтвердив более 52 000 положительных случаев за 24 часа.

Напомним, французские власти ввели ночной комендантский час в 54 департаментах страны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.