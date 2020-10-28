Уряд Іспанії під шквалом критики через участь міністрів у великій церемонії попри обмеження

Уряд Іспанії потрапив під шквал критики після того, як чотири міністри були присутні на церемонії нагородження в Мадриді разом з майже 100 іншими людьми, незважаючи на коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Захід викликав гнів у соціальних мережах, хоча його організатори, новинний сайт El Español, заявили, що дотримувалися всіх правил, що стосуються коронавірусу. У ньому взяли участь міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла, міністр оборони Маргарита Роблес, міністр юстиції Хуан Карлос Кампо і міністр культури Хосе Мануель Родрігес Урібес.

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Пабло Касадо, лідер консервативної Народної партії, також був присутній на заході разом з чотирма іншими високопоставленими політиками цієї партії, а також Інес Аррімадас, лідер правоцентристської партії Ciudadanos. У ньому також взяли участь президенти трьох регіонів, представники бізнесу та спортсмени.

Фото з церемонії, на яких можна побачити гостей, які очікують обіду в закритому приміщенні, багато з яких без масок, стали вірусними в соціальних мережах, а деякі користувачі критикували політиків за те, що вони насолоджуються світським заходом, в той час, як в країні застосовуються більш суворі карантинні заходи.

Церемонія нагородження відбулася всього через кілька годин після початку загальнонаціонального стану тривоги, який, за словами уряду, має діяти до 9 травня, щоб впоратися зі зростанням числа випадків коронавірусу.

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Офіційний представник уряду Марія Хесус Монтеро заявила, що, хоча захід відповідав "всім протоколам" щодо запобігання поширення коронавірусу, уряду слід проявляти обережність, щоб такі ситуації "не тлумачилися неправильно".

"Захід пройшов з усіма гарантіями...але після того, як ми побачили, як була передана інформація сьогодні, прийшов час для акту саморефлексії для всіх нас, хто повинен брати участь в публічних заходах, щоб максимально обмежити нашу участь у фізичних заходах, наскільки це можливо. Ми розуміємо, що повинні бути прикладом для широкої публіки, і ми не хочемо, щоб подібні новини з'являлися", - сказав вона.

Як відомо, ц2 жовтня Іспанія стала першою країною у Європі, яка зареєструвала понад мільйон заражень коронавірусом.