Правительство Испании попало под шквал критики за участие министров в церемонии вопреки ограничениям

Правительство Испании попало под шквал критики после того, как четыре министра присутствовали на церемонии награждения в Мадриде вместе с почти 100 другими людьми, несмотря на коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Мероприятие вызвало гнев в социальных сетях, хотя его организаторы, новостной сайт El Español, заявили, что соблюдали все правила, касающиеся коронавируса. В нем приняли участие министр здравоохранения Сальвадор Илла, министр обороны Маргарита Роблес, министр юстиции Хуан Карлос Кампо и министр культуры Хосе Мануэль Родригес Урибес.

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Пабло Касадо, лидер консервативной Народной партии, также присутствовал на мероприятии вместе с четырьмя другими высокопоставленными политиками этой партии, а также Инес Арримадас, лидером правоцентристской партии Ciudadanos. В нем также приняли участие президенты трех регионов, представители бизнеса и спортсмены.

Фото с церемонии, на которых можно увидеть гостей, ожидающих обеда в закрытом помещении, многие из которых без масок, стали вирусными в социальных сетях, а некоторые пользователи критиковали политиков за то, что они наслаждаются светским мероприятием, в то время как в стране применяются строгие карантинные меры.

Церемония награждения состоялась всего через несколько часов после начала общенационального состояния тревоги, которое, по словам правительства, должно действовать до 9 мая, чтобы справиться с ростом числа случаев коронавируса.

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Официальный представитель правительства Мария Хесус Монтеро заявила, что, хотя мероприятие отвечало "всем протоколам" по предотвращению распространения коронавируса, правительству следует проявлять осторожность, чтобы такие ситуации "не толковались неправильно".

"Мероприятие прошло со всеми гарантиями... но после того, как мы увидели, как была передана информация сегодня, пришло время для акта саморефлексии для всех нас, кто должен участвовать в публичных мероприятиях, чтобы максимально ограничить наше участие в физических мероприятиях, насколько это возможно. Мы понимаем, что должны быть примером для широкой публики, и мы не хотим, чтобы подобные новости появлялись", - сказал она.

Как известно, 22 октября Испания стала первой страной в Европе, которая зарегистрировала более миллиона заражений коронавирусом.