Франция ожидает повторный локдаун, условия объявят вечером
Франция ожидает возвращение жесткого карантина для сдерживания эпидемии коронавируса; решение об этом вечером должен объявить президент Эммануэль Макрон.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.
Сегодня днем президент созывает заседание Совета национальной обороны, на котором должны решить, какие жесткие меры вернуть, чтобы взять эпидемию под контроль.
Как будет выглядеть новый локдаун - до конца не известно, однако СМИ уже узнали некоторые детали от своих источников в правительственных кругах.
Макрона предлагать ввести жесткий карантин на следующие 4 недели по всей материковой Франции, начиная с полуночи 29 октября.
В то же время, он будет значительно мягче, чем во время "первой волны": часть предприятий смогут продолжать работу, останутся доступными большинство государственных учреждений, где граждане получают услуги, также не планируют полного закрытия школ.
Закрыться придется в первую очередь непродовольственным магазинам, барам и ресторанам.
Напомним, уже 2 недели в городах, где ситуация плохая, среди них и в Париже, действует ночная комендантский час.
25 октября во Франции зарегистрировали рекордные 52 000 заражений в сутки. За несколько дней до этого показатели неоднократно превышали отметку в 40000.
Уже половину мест в реанимации занимают пациенты с коронавирусом.