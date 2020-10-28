Франция ожидает повторный локдаун, условия объявят вечером

Франция ожидает возвращение жесткого карантина для сдерживания эпидемии коронавируса; решение об этом вечером должен объявить президент Эммануэль Макрон.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Сегодня днем ​​президент созывает заседание Совета национальной обороны, на котором должны решить, какие жесткие меры вернуть, чтобы взять эпидемию под контроль.

Как будет выглядеть новый локдаун - до конца не известно, однако СМИ уже узнали некоторые детали от своих источников в правительственных кругах.

Макрона предлагать ввести жесткий карантин на следующие 4 недели по всей материковой Франции, начиная с полуночи 29 октября.

В то же время, он будет значительно мягче, чем во время "первой волны": часть предприятий смогут продолжать работу, останутся доступными большинство государственных учреждений, где граждане получают услуги, также не планируют полного закрытия школ.

Закрыться придется в первую очередь непродовольственным магазинам, барам и ресторанам.

Напомним, уже 2 недели в городах, где ситуация плохая, среди них и в Париже, действует ночная комендантский час.

25 октября во Франции зарегистрировали рекордные 52 000 заражений в сутки. За несколько дней до этого показатели неоднократно превышали отметку в 40000.

Уже половину мест в реанимации занимают пациенты с коронавирусом.