Інститут Коха, який відстежує епідемію в Німеччині, зазнав хакерської атаки

Німецький Інститут Роберта Коха, який відстежує розвиток епідемії коронавірусу в країні, минулого тижня зазнав хакерської атаки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Der Spiegel.

22 жовтня, сайт Інституту був недоступним протягом двох годин. Як повідомили у Федеральному центрі інформаційних технологій, це стало результатом хакерської DDoS-атаки, проте жодних важливих даних втрачено не було.

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Хто стоїть за атакою - наразі невідомо, випадок розслідується.

В самому Інституті інформацію ще не прокоментували.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 25 жовтня кілька людей протягом ночі кидали запалювальні пристрої і пляшки в будівлю, що належить Інституту Роберта Коха (RKI).

В результаті нападу виникла невелика пожежа, яку зміг загасити охоронець. Ніхто не постраждав, але фасад зазнав незначних пошкоджень, у тому числі було розбите віконне скло. Інцидент розслідує поліція.

Того ж дня у Берліні зібралася чергова акція "коронаскептиків" за участі близько 2 тисяч осіб. Берлінська поліція повідомила, що розігнала акцію протесту на самому її початку, тому що учасники не дотримувалися правил соціального дистанціювання і вимог носити маску.

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