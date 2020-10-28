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Глава МЗС Бельгії залишила реанімацію після зараження коронавірусом

Середа, 28 жовтня 2020, 16:54

Колишня прем’єрка Бельгії і чинна глава МЗС Софі Вільмес залишила реанімацію після того як 17 жовтня стало відомо про її зараження коронавірусом.

Про це Вільмес написала у своєму Twitter, передає "Європейська правда".

"Моє самопочуття дозволяє мені вийти з реанімації, але я ще трохи побуду в лікарні. Ваші численні послання про любов і підтримку дуже зворушили мене і додали сил" - заявила вона.

Вільмес подякувала всім працівникам охорони здоров'я, які щодня виявляють величезну самовідданість і професіоналізм, і закликала співвітчизників залишатися вдома.

Софі Вільмес була доставлена в реанімацію минулого четверга після того, як 17 жовтня оголосила про своє зараження коронавірусом після позитивного тесту. За словами колишнього прем'єр-міністра, зараження, ймовірно, відбулося в колі її сім'ї.

Софі Вільмес очолювала попередній уряд, а в новому уряді Александера де Кроо обіймає посаду віцепрем’єрки із закордонних справ. 

Бельгія наразі має найвищий серед країн ЄС рівень поширення коронавірусу на 100 тисяч населення.

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