Глава МИД Бельгии покинула реанимацию после заражения коронавирусом
Бывший премьер Бельгии и действующая глава МИД Софи Вильмес покинула реанимацию после того, как 17 октября стало известно о ее заражении коронавирусом.
Об этом Вильмес написала в своем Twitter, передает "Европейская правда".
"Мое самочувствие позволяет мне выйти из реанимации, но я еще немного побуду в больнице. Ваши многочисленные послания о любви и поддержке очень тронули меня и прибавили сил", - заявила она.
Вильмес поблагодарила всех работников здравоохранения, которые ежедневно проявляют огромную самоотверженность и профессионализм, и призвала соотечественников оставаться дома.
Софи Вильмес была доставлена в реанимацию в прошлый четверг после того, как 17 октября объявила о своем заражении коронавирусом после положительного теста. По словам бывшего премьер-министра, заражение, вероятно, произошло в кругу семьи.
Вильмес возглавляла предыдущее правительство, а в новом правительстве Александра де Кроо занимает должность вице-премьера по иностранным делам.
В Бельгии сейчас самый высокий среди стран ЕС уровень распространения коронавируса на 100 000 населения.