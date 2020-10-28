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Глава МИД Бельгии покинула реанимацию после заражения коронавирусом

Среда, 28 октября 2020, 16:54

Бывший премьер Бельгии и действующая глава МИД Софи Вильмес покинула реанимацию после того, как 17 октября стало известно о ее заражении коронавирусом.

Об этом Вильмес написала в своем Twitter, передает "Европейская правда".

"Мое самочувствие позволяет мне выйти из реанимации, но я еще немного побуду в больнице. Ваши многочисленные послания о любви и поддержке очень тронули меня и прибавили сил", - заявила она.

Вильмес поблагодарила всех работников здравоохранения, которые ежедневно проявляют огромную самоотверженность и профессионализм, и призвала соотечественников оставаться дома.

Софи Вильмес была доставлена ​​в реанимацию в прошлый четверг после того, как 17 октября объявила о своем заражении коронавирусом после положительного теста. По словам бывшего премьер-министра, заражение, вероятно, произошло в кругу семьи.

Вильмес возглавляла предыдущее правительство, а в новом правительстве Александра де Кроо занимает должность вице-премьера по иностранным делам.

В Бельгии сейчас самый высокий среди стран ЕС уровень распространения коронавируса на 100 000 населения.

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