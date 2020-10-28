В Італії другий день поспіль антирекорд заражень: майже 25 тисяч

В Італії протягом минулої доби коронавірус підтвердили у майже 25 тисяч людей, найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

У середу в Італії підтвердили 24 991 випадок зараження. Це антирекордний показник другий день поспіль. Напередодні було зареєстровано 21 994 нових випадки.

При цьому було зроблено 198 952 тести, тоді як учора - 174 398 тестів. Сьогоднішнє число проведених тестів є рекордним від початку епідемії.

Найбільше зростання в Ломбардії (7558) і П'ємонті (2827).

За добу померли 205 осіб, тоді як учора - 221.

Як повідомлялося, в Італії поширення коронавірусу знову досягло рівня епідемії в усіх регіонах.

У понеділок увечері по всій Італії відбулися протести проти жорстких обмежень, пов'язаних з коронавірусом.

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