В Италии второй день подряд антирекорд заражений: почти 25 тысяч
В Италии за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у почти 25 тысяч человек - наибольшего количества с начала эпидемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.
В среду в Италии подтвердили 24 991 случай заражения. Это антирекордный показатель второй день подряд. Накануне было зарегистрировано 21 994 новых случая.
При этом было сделано 198 952 теста, тогда как вчера - 174 398 тестов. Сегодняшнее число проведенных тестов является рекордным с начала эпидемии.
Наибольший рост в Ломбардии (7558) и Пьемонте (2827).
За сутки умерли 205 человек, тогда как вчера - 221.
Как сообщалось, в Италии распространение коронавируса снова достигло уровня эпидемии во всех регионах.
В понедельник вечером по всей Италии прошли протесты против жестких ограничений, связанных с коронавирусом.