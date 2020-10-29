У Празі збиратимуть кошти на відновлення згорілої української церкви

У Празі планують відновити церкву святого Михаїла, яку завезли у 1929 році з України, та яка майже повністю згоріла 28 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"За щойно оприлюдненою інформацією речника магістрату Праги Віта Гофмана, 29 жовтня буде оголошено публічний збір пожертв на відновлення церкви", - написав Перебийніс у Twitter.

За щойно оприлюдненою інформацією речника магістрату м. Прага Віта Гофмана, завтра буде оголошено публічний збір пожертв на відновлення церкви.https://t.co/pp8aRmD6m1 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 28, 2020

Пожежа у церкві виникла у середу вдень, вогонь охопив нижню частину дерев'яної конструкції церкви. Пізніше пожежники повідомили, що вогонь знищив практично всю будівлю, її вежа завалилася. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Церква святого Михаїла була побудована в другій половині XVII століття в Україні. У першій половині XX століття церква була розібрана і перевезена в Сади Кінських, де вона стала частиною колекції етнографічного музею.

Церква побудована в так званому бойківському стилі з елементами народного бароко. Вона має близько 14 метрів в довжину і вісім метрів в ширину. Висота вежі становила близько 17 метрів. З 2008 року храм використовувався православною церквою.