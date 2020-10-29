В Праге будут собирать средства на восстановление сгоревшей украинской церкви

В Праге планируют восстановить церковь святого Михаила, которую завезли в 1929 году из Украины, и которая почти полностью сгорела 28 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"По только что обнародованной информации представителя магистрата Праги Вита Гофмана, 29 октября будет объявлен публичный сбор пожертвований на восстановление церкви", - написал Перебийнис в Twitter.

За щойно оприлюдненою інформацією речника магістрату м. Прага Віта Гофмана, завтра буде оголошено публічний збір пожертв на відновлення церкви.https://t.co/pp8aRmD6m1 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 28, 2020

Пожар в церкви возник в среду днем, огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви. Позже пожарные сообщили, что огонь уничтожил практически все здание, ее башня рухнула. В результате пожара никто не пострадал.

Церковь святого Михаила была построена во второй половине XVII века в Украине. В первой половине XX века церковь была разобрана и перевезена в Сады Кинских, где она стала частью коллекции этнографического музея.

Церковь построена в так называемом бойковском стиле с элементами народного барокко. Она имеет около 14 метров в длину и восемь метров в ширину. Высота башни составляла около 17 метров. С 2008 года храм использовался православной церковью.