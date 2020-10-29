Охранника консульства Франции ранили в Саудовской Аравии - СМИ

Через несколько часов после вероятного теракта в Ницце в Саудовской Аравии ранили охранника французского консульства.

Об инциденте проинформировало государственное телевидение Саудовской Аравии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению, охранник консульства был ранен острым инструментом в саудовском городе Джидде.

Нападавший был арестован после того, как нанес ножевое ранение охраннику. По данным СМИ, злоумышленник является гражданином Саудовской Аравии.

Инцидент произошел на фоне конфликта между Францией и мусульманским миром после того, как президент Эммануэль Макрон объявил решительные меры по борьбе с радикальными исламистами.

Его действия стали реакцией на теракт в середине октября под Парижем, когда экстремист обезглавил учителя, который на уроках свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

В четверг, 29 октября, три человека были убиты в церкви в Ницце, нападение считают терактом.

Позже в четверг стало известно, что во французском Авиньоне был застрелен мужчина, который угрожал людям ножом и кричал "Аллаху Акбар".