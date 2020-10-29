Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства

Зеленский пообещал не допустить демонтажа системы электронного декларирования

Послы G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы в Украине

"Вырвано из контекста": Шкарлет обвинил ЕП и говорит, что с Евросоюзом нет проблем






Охранника консульства Франции ранили в Саудовской Аравии - СМИ

Четверг, 29 октября 2020, 13:07

Через несколько часов после вероятного теракта в Ницце в Саудовской Аравии ранили охранника французского консульства.

Об инциденте проинформировало государственное телевидение Саудовской Аравии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению, охранник консульства был ранен острым инструментом в саудовском городе Джидде.

Читайте также
Нападение возле церкви в Ницце: трое погибших, несколько раненых, подозревают теракт

Нападавший был арестован после того, как нанес ножевое ранение охраннику. По данным СМИ, злоумышленник является гражданином Саудовской Аравии.

Инцидент произошел на фоне конфликта между Францией и мусульманским миром после того, как президент Эммануэль Макрон объявил решительные меры по борьбе с радикальными исламистами.

Его действия стали реакцией на теракт в середине октября под Парижем, когда экстремист обезглавил учителя, который на уроках свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

В четверг, 29 октября, три человека были убиты в церкви в Ницце, нападение считают терактом.

Позже в четверг стало известно, что во французском Авиньоне был застрелен мужчина, который угрожал людям ножом и кричал "Аллаху Акбар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция терроризм
powered by lun.ua