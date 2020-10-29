Група з РФ пропонувала лідеру Каталонії 10 тисяч солдатів на підтримку незалежності - суддя

Російська група запропонувала відправити 10 000 солдатів до Каталонії, щоб допомогти регіону досягти незалежності від Іспанії в 2017 році.

Про це заявив суддя Хоакін Агірре, який розслідує зловживання державними коштами для фінансування невдалого референдуму про незалежність, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Відразу після того, як іспанська поліція затримала 21 впливового каталонського бізнесмена за підозрою в нецільовому використанні державних коштів і відмиванні грошей, суддя Агірре заявив, що російська група, створена за часів Михайла Горбачова, запропонувала "підтримку" колишньому главі уряду Каталонії Карлесу Пучдемону.

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Підтримка пропонувалася у вигляд відправлення 10 000 солдатів в регіон і гроші на погашення боргів Каталонії, якщо він проголосить незалежність. Більше жодних деталей про цю групу не було надано.

"Якби він погодився, події, мабуть, були б трагічними і спричинили б збройний конфлікт з державою з невідомою кількістю смертей", - написав Агірре в офіційному звіті, в якому детально описуються арешти та обшуки, проведені в середу.

Суддя засновував свої підозри на повідомленнях Цивільної гвардії, одного з поліцейських підрозділів Іспанії, та двох аудіозаписах, знайдених у телефоні Віктора Терадельяса, одного із заарештованих бізнесменів, який нібито контактував з представником російської групи.

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Ще один із заарештованих, Ксав'є Вендрелл, колишній член каталонського уряду і колишній учасник розпущеної терористичної групи Terra Lliure, зазначив, що за ним стежать іспанські спецслужби і він хоче "гарантувати максимальну безпеку, щоб його відносини з Росією не стали відомими".

У звіті Агірре також згадується про зустріч Оріоля Солера, бізнесмена, заарештованого в рамках тієї самої операції, та засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні 9 листопада 2017 року. За словами судді, зустріч відбулася на тлі "стратегії дезінформації та дестабілізації, в якій також брав участь уряд Кремля". Суддя також сказав, що Солер поїхав до Петербурга в червні 2017 року.

Адвокат Солера назвав аргументи судді простими теоріями та заявив пресі, що його клієнта не затримають, оскільки він не виступав за незалежність.

Пучдемон, який зараз є членом Європарламенту, звинуватив іспанську державу в спробі придушити прихильників незалежності Каталонії. "Вони намагаються домогтися політичної та цивільної смерті руху за незалежність, тому що через три роки після проголошення незалежності ми продовжуємо боротися за справедливу справу", - написав він у Twitter.