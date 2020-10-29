Турция осудила теракт в Ницце

МИД Турции заявил в четверг, что решительно осуждает нападение с ножом во французской Ницце.

Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении на сайте министерства, сообщает "Европейская правда".

В заявлении министерства говорится, что Турция солидарна с французским народом против насилия и терроризма.

"Мы решительно осуждаем нападение, совершенное сегодня в церкви Нотр-Дам в Ницце. Выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате нападения и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

"Как страна, которая борется с различными видами терроризма и теряет своих граждан из-за него, мы подчеркиваем, что мы солидарны с французским народом", - добавили в министерстве.

Нападавший с ножом убил трех человек в результате вероятного террористического акта в церкви во французском городе Ницца в четверг.

Читайте также Охранника консульства Франции ранили в Саудовской Аравии - СМИ

Кроме того, полиция застрелила другого нападавшего в Авиньоне, на юго-востоке Франции.

Оба инцидента произошли на фоне конфликта между Францией и мусульманским миром после того, как президент Эммануэль Макрон объявил решительные меры по борьбе с радикальными исламистами.

Его действия стали реакцией на теракт в середине октября под Парижем, когда экстремист обезглавил учителя, который на уроках свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции в отношении мусульманского меньшинства.