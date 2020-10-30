В порту Албании задержали яхту с украинцами, обвиняют в нарушении границы

В албанском порту Влера задержали яхту, на которой находятся четверо граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

Украинцы путешествовали из Турции в Черногорию, но, по их словам, у них закончилось топливо.

Украинцев задержали по обвинению в нарушении албанской границы. Полиция подозревает, что яхта могла использоваться в криминальных целях.

Напомним, Албания впускает украинских туристов без каких-либо карантинных мер. При возвращении в Украину также не требуется самоизоляции или сдачи теста, поскольку Албания находится в "зеленом" списке Минздрава.