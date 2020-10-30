Вибори президента США: достроково проголосували рекордні 80 млн американців

Понад 80 мільйонів американців достроково проголосували на виборах президента США, менш ніж за тиждень кількість голосів збільшилася на 20 мільйонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Рекордний темп голосування, понад 58% від загальної явки у 2016 році, відображає сильний інтерес до виборів, на яких змагаються чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.

Експерти прогнозують, що явка легко перевищить 138 мільйонів виборців, які проголосували на президентських виборах 2016 року, і на яких переміг Трамп. До дня виборів у 2016 році надійшло лише 47 мільйонів голосів.

За одним із прогнозів, така висока активність виборців може призвести до того, що на цих виборах проголосують близько 150 мільйонів, що становить 65% від загальної кількості тих, хто має право голосу. Це найвищий показник з 1908 року.

У 20 штатах, які повідомляють дані про партійну реєстрацію, вже проголосували 18,2 мільйона зареєстрованих демократів проти 11,5 мільйонів республіканців та 8,8 мільйона виборців без партійної належності. Дані не показують, за кого було віддано голоси.

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

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