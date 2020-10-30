Выборы президента США: досрочно проголосовали рекордные 80 млн американцев

Более 80 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США, менее чем за неделю количество голосов увеличилось на 20 млн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рекордный темп голосования, более 58% от общей явки в 2016 году, отражает сильный интерес к выборам, на которых соревнуются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Эксперты прогнозируют, что явка легко превысит 138 млн избирателей, проголосовавших на президентских выборах 2016 года, на которых победил Трамп. Ко дню выборов в 2016 году поступило лишь 47 млн голосов.

По одному из прогнозов, такая высокая активность избирателей может привести к тому, что на этих выборах проголосуют около 150 млн, что составляет 65% от общего числа имеющих право голоса. Это самый высокий показатель с 1908 года.

В 20 штатах, сообщают данные о партийной регистрации, уже проголосовали 18,2 миллиона зарегистрированных демократов против 11,5 млн республиканцев и 8,8 млн избирателей без партийной принадлежности. Данные не показывают, за кого были отданы голоса.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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