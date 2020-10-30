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У Кишиневі в день виборів заборонили продаж алкоголю поруч з дільницями

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 13:09

У Кишиневі під час президентських виборів 1 листопада буде заборонено продавати алкоголь біля виборчих дільниць. 

Таке рішення прийняла мерія молдовської столиці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

Магазини та інші торгові точки, які розташовані на відстані 100 метрів від виборчих дільниць, повинні зупинити продаж алкоголю в день виборів 1 листопада.

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За даними мерії, завдяки цьому заходу можна буде "запобігти інцидентам на виборчих дільницях".

Кілька днів тому глава Управління поліції Кишинева Іон Білібіо звернувся до мера Кишинева Іона Чебана з проханням заборонити продаж алкоголю біля виборчих дільниць в день виборів.

У день президентських виборів 1 листопада в Кишиневі відкриють 306 виборчих дільниць.

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