У Кишиневі в день виборів заборонили продаж алкоголю поруч з дільницями
У Кишиневі під час президентських виборів 1 листопада буде заборонено продавати алкоголь біля виборчих дільниць.
Таке рішення прийняла мерія молдовської столиці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.
Магазини та інші торгові точки, які розташовані на відстані 100 метрів від виборчих дільниць, повинні зупинити продаж алкоголю в день виборів 1 листопада.
За даними мерії, завдяки цьому заходу можна буде "запобігти інцидентам на виборчих дільницях".
Кілька днів тому глава Управління поліції Кишинева Іон Білібіо звернувся до мера Кишинева Іона Чебана з проханням заборонити продаж алкоголю біля виборчих дільниць в день виборів.
У день президентських виборів 1 листопада в Кишиневі відкриють 306 виборчих дільниць.
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