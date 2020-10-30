В Кишиневе в день выборов запретили продажу алкоголя возле участков

В Кишиневе во время президентских выборам 1 ноября будет запрещено продавать алкоголь возле избирательных участков.

Такое решение приняла мэрия молдовской столицы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

Магазины и другие торговые точки, расположенные на расстоянии 100 метров от избирательных участков, должны остановить продажу алкоголя в день выборов 1 ноября.

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По данным мэрии, благодаря этому можно будет "предотвратить инциденты на избирательных участках".

Несколько дней назад глава Управления полиции Кишинева Ион Билибио обратился к мэру Кишинева Иону Чебану с просьбой запретить продажу алкоголя возле избирательных участков в день выборов.

В день президентских выборов 1 ноября в Кишиневе откроют 306 избирательных участков.

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