Президент Польши после массовых протестов предлагает ослабить запрет абортов

После нескольких дней массовых протестов президент Польши Анджей Дуда заявил, что внесет в Сейм проект поправок в закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости абортов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского президента в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Проект будет предусматривать, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

Читайте также Дочь и советница президента Польши выступила против запрета абортов

"Этот проект предусматривает введение нового условия, которое восстанавливает возможность прерывания беременности в соответствии с принципами польской Конституции только в случае так называемого летального дефекта, когда пренатальные тесты или другие медицинские показания указывают на высокую вероятность того, что ребенок родится неподвижным или отягощенным неизлечимой болезнью либо дефектами, которые неизбежно и непосредственно приведут к смерти ребенка, независимо от используемых терапевтических мер", - поясняется в заявлении на сайте польского президента.

Проект должен быть подан в Сейм в течение нескольких дней.

В заявлении сказано, что президент понимает озабоченность женщин, возникшую в связи с недавним постановлением Конституционного суда об абортах. Как отметил Дуда, в последние дни он разговаривал на эту тему со многими женщинами, а также с многочисленными экспертами, врачами и юристами, и принял решение предложить поправки.

В пятницу в Варшаве запланирована крупная демонстрация против почти полного запрета абортов, в которой примут участие протестующие со всей Польши.

23 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.

Читайте подробнее: Польша без абортов: какие последствия будет иметь скандальное решение Конституционного суда