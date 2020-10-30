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Поліція Парижа нейтралізувала озброєного ножами чоловіка

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 17:53

Наступного дня після теракту в Ніцці поліція Парижа нейтралізувала чоловіка, який погрожував офіцеру ножами. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Інцидент стався у п’ятницю вдень в 15 окрузі французької столиці. 

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За повідомленням, на поліцейського напав чоловік, озброєний двома ножами. "Жертв немає, нападника взято під контроль", - пише видання. 

Поки що  нічого не відомо ні про мотиви нападу, ні про особу нападника. Повідомляється, що поліцейський разом з іншими колегами реагували на суперечку, яка відбувалась у цьому районі.

Як повідомлялося, Франція вирішила вивести на вулиці тисячі жандармів і військових після теракту у Ніцці.

Напередодні у Франції був оголошений найвищий рівень терористичної загрози – як у 2015 році після терактів у Парижі. 

У четвер, 29 жовтня, у Соборі Богоматері у Ніцці чоловік з ножем накинувся на прихожан. Одна жінка та служитель церкви загинули на місці, ще одна поранена змогла вибігти до сусіднього кафе і померла там. 

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Франція тероризм
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