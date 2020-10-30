Полиция Парижа нейтрализовала вооруженного ножами мужчину
На следующий день после теракта в Ницце полиция Парижа нейтрализовала мужчину, угрожавшего офицеру ножами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Инцидент произошел в пятницу днем в 15-м округе французской столицы.
Согласно сообщению, на полицейского напал мужчина, вооруженный двумя ножами. "Жертв нет, нападающего взяли под контроль", - пишет издание.
Пока ничего не известно ни о мотивах нападения, ни о личности нападавшего. Сообщается, что полицейский вместе с другими коллегами реагировали на спор, которая проходила в этом районе.
Как сообщалось, Франция решила вывести на улицы тысячи жандармов и военных после теракта в Ницце.
Накануне во Франции был объявлен высший уровень террористической угрозы - как в 2015 году после терактов в Париже.