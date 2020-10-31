По делу о теракте в Ницце под стражей уже три человека

Во Франции взяли под стражу 35-летнего мужчину, которого подозревают в контактах с исполнителем теракта в Ницце, в котором были убиты три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Источники в суде утверждают, что задержанного подозревают в контактах с 21-летним тунисцев Браимом Ауиссауи, который совершил убийство. В его квартире находился другой человек 33 лет, который также был задержан.

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По аналогичным мотивам, контакт накануне теракта, в четверг вечером в Ницце был задержан 47-летний мужчина. Таким образом три человека сейчас находятся под стражей по делу о теракте.

Расследование теракта в базилике Нотр-Дам ведется в соответствии со статьей о терроризме. Подозреваемые в таких делах могут содержаться под стражей до четырех дней.

Теракт в базилике Ниццы произошел в четверг, 29 октября, утром. Мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек.

Нападающий, выходец из Туниса, по данным следствия прибыл во Францию ​​из Италии, где ему было выписано предписание покинуть страну в семидневный срок.

При задержании он отказался сложить оружие и был тяжело ранен полицейскими, которые применили табельные пистолеты.