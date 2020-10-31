Білорусь з 1 листопада закриває кордон для іноземців

Білорусь з 1 листопада призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонкомітету Білорусі в суботу, пише "Європейська правда".

"З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон Республіки Білорусь з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19", - сказано у повідомленні.

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Обмеження не поширюється на 12 категорій громадян, серед яких іноземці з дипломатичними та службовими паспортами, іноземці, які надають міжнародну безоплатну допомогу Білорусі, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі або які мають право на постійне або тимчасове проживання та інші.

На тих, хто прилітає в Білорусь через національний аеропорт в Мінську, обмеження не поширюється.

Скільки часу діятимуть обмеження, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше Білорусь обмежила в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з України, а також Латвії, Литви і Польщі.

Рішення пояснили епідемічною обстановкою, що склалась в цих країнах.



