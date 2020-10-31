Беларусь с 1 ноября закрывает границу для иностранцев

Беларусь с 1 ноября приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси в субботу, пишет "Европейская правда".

"С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь с целью предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в сообщении.

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Ограничение не распространяется на 12 категорий граждан, среди которых иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами, иностранцы, которые предоставляют международную безвозмездную помощь Беларуси, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси или имеющие право на постоянное или временное проживание, а также других.

На тех, кто прилетает в Беларусь через национальный аэропорт в Минске, ограничение не распространяется.

Сколько времени будут действовать ограничения, не сообщается.

Напомним, ранее Беларусь ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Украины, а также Латвии, Литвы и Польши.

Решение объяснили эпидемической обстановкой, сложившейся в этих странах.