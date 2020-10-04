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У ЄС відреагували на вимогу Мінська до Польщі й Литви зменшити дипломатичну присутність

Неділя, 4 жовтня 2020, 14:33

У Євросоюзі висловили жаль з приводу вимоги Білорусі до Польщі та Литви зменшити свої дипломатичні представництва у Мінську.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві головного дипломата ЄС Жозепа Борреля. 

"Вимога влади Білорусі щодо того, щоб Польща та Литва відкликали своїх послідв та суттєво зменшили дипломатичні представництва у Мінську є необгрунтованою та прикрою. Це суперечить логіці діалогу та поглибить ізоляцію влади у Мінську", - зазначає Боррель. 

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Він додає, що дії білоруської влади, спрямовані проти окремих країн-членів "не призведуть до послаблення єдності ЄС", та нагадує, що на зустрічі Європейської ради 1 жовтня усі країни ЄС закликали владу Білорусі припинити насильство та репресії, відпустити усіх затриманих і політв’язнів, поважати свободу медіа й громадянське суспільство та розпочати інклюзивний національний діалог. 

"ЄС продовжить підтримувати демократичне право білоруського народу обрати свого президента на нових вільних та демократичних виборах, без зовнішнього втручання", - підсумовує високий представник ЄС.

Як повідомлялося раніше, міністерство закордонних справ Білорусі вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі. Посли Мінська в цих країнах були викликані в країну для консультацій. Мінськ пояснив вимогу "деструктивною діяльністю" обох країн. 

Польща та Литва у відповідь заявили, що не планують відкликати своїх послів. 

Нагадаємо, 2 жовтня Євросоюз ввів санкції за нечесні вибори і репресії проти мирних протестувальників щодо 40 представників режиму Лукашенка. Самого Александра Лукашенка у списку немає.



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