В ЕС ответили на требование Минска к Польше и Литве уменьшить дипломатическое присутствие

В Евросоюзе выразили сожаление по поводу требования Беларуси к Польше и Литве уменьшить свои дипломатические представительства в Минске.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

"Требование властей Беларуси о том, чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и существенно уменьшили дипломатические представительства в Минске является необоснованным и вызывает сожаление. Это противоречит логике диалога и углубит изоляцию властей в Минске", - отмечает Боррель.

Он добавляет, что действия белорусских властей, направленные против отдельных стран-членов "не приведут к ослаблению единства ЕС", и напоминает, что на встрече Европейского совета 1 октября все страны ЕС призвали власти Беларуси прекратить насилие и репрессии, отпустить всех задержанных и политзаключенных, уважать свободу медиа и гражданское общество и начать инклюзивный национальный диалог.

"ЕС продолжит поддерживать демократическое право белорусского народа избрать своего президента на новых свободных и демократических выборах, без внешнего вмешательства", - заключает высокий представитель ЕС.

Как сообщалось ранее, министерство иностранных дел Беларуси потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций. Минск объяснил требование "деструктивной деятельностью" обеих стран.

Польша и Литва в ответ заявили, что не планируют отзывать своих послов.

Напомним, 2 октября Евросоюз ввел санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих против 40 представителей режима Лукашенко. Самого Александра Лукашенко в списке нет.