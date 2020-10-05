У Білорусі на акціях протесту затримали понад 200 осіб - правозахисники

Правозахисний центр "Весна" заявив, що під час протестів у Білорусі 4 жовтня затримані понад 200 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода".

За даними правозахисників, людей затримували в Мінську, де, за оцінками, на вулиці вийшли близько 100 тисяч людей, Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гомелі, Гродні, Могильові й Солігорську.

Список затриманих продовжує оновлюватися, станом на ранок понеділка у ньому 228 прізвищ.

Серед затриманих – 17 журналістів. Більшість представників ЗМІ звільнили з відділів міліції після перевірки документів.

У СІЗО залишились п’ятеро осіб: четверо журналістів із Бобруйська і одна – з Гомеля.

В акції протесту в Мінську в неділю взяли участь десятки тисяч людей, силовики неодноразово застосовували проти протестуючих водомети, один з них мітингувальники вивели з ладу.

Нагадаємо, Євросоюз 2 жовтня ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але не самопроголошеного президента Лукашенка. Найвищими посадовцями зі списку є керівники МВС і ЦВК Білорусі.