В Беларуси на акциях протеста задержали более 200 человек - правозащитники

Правозащитный центр "Весна" заявил, что во время протестов в Беларуси 4 октября задержаны более 200 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным правозащитников, людей задерживали в Минске, где, по оценкам, на улицы вышли около 100 000 человек, в Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Солигорске.

Список задержанных продолжает обновляться, по состоянию на утро понедельника в нем 228 фамилий.

Среди задержанных - 17 журналистов. Большинство представителей СМИ освободили из отделов милиции после проверки документов.

В СИЗО остались пять человек: четверо журналистов из Бобруйска и одна - из Гомеля.

В акции протеста в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч людей, силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя.

Напомним, Евросоюз 2 октября ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но не против самопровозглашенного президента Лукашенко. Высшими должностными лицами из списка являются руководители МВД и ЦИК Беларуси.

Санкции введены за фальсификации на президентских выборах 9 августа и репрессии против мирных протестующих.