Генсек НАТО їде до Туреччини і Греції на тлі напруженості між двома країнами

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Туреччину та Грецію на тлі загострення відносин між двома країнами через суперечку щодо буріння у Середземному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні поїздки вказані у робочому графіку генсека на сайті НАТО.

Столтенберг відвідає Туреччину 5 жовтня і зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а також міністром закордонних справ, міністром національної оборони та іншими високопоставленими урядовцями.

До Греції генсек НАТО прибуде 6 жовтня, у нього заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, а також з керівниками МЗС та Міноборони.

Примітно, що у Туреччині у Столтенберга запланована спільна пресконференція з главою МЗС, тоді як у Греції – з главою уряду.

Грецькі ЗМІ у понеділок повідомили, що турецьке бурове судно покинуло виняткову економічну зону Кіпру, що розглядається як крок до можливої деескалації напруженості.

Як повідомлялося, лідери ЄС звинуватили Туреччину у порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї і заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.

Нагадаємо, 1 жовтня НАТО оголосив про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї.

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