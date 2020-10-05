Генсек НАТО едет в Турцию и Грецию на фоне напряженности между двумя странами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию и Грецию на фоне обострения отношений между двумя странами из-за спора по бурению в Средиземном море.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие поездки указаны в рабочем графике генсека на сайте НАТО.

Столтенберг посетит Турцию 5 октября и встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также министром иностранных дел, министром национальной обороны и другими высокопоставленными чиновниками.

В Грецию генсек НАТО прибудет 6 октября, у него запланированы встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также с руководителями МИД и Минобороны.

Примечательно, что в Турции у Столтенберга запланирована совместная пресс-конференция с главой МИД, тогда как в Греции - с главой правительства.

Греческие СМИ в понедельник сообщили, что турецкое буровое судно покинуло исключительную экономическую зону Кипра, что рассматривается как шаг к возможной деэскалации.

Как сообщалось, лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права в связи с буровыми работами в Восточном Средиземноморье и заявили, что оставляют за собой возможность введения санкций.

Напомним, 1 октября НАТО объявил о создании двустороннего военного механизма для разрешения конфликта между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

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