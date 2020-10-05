Глава МИД Литвы самоизолировался после контакта с больным коронавирусом
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс самоизолируется на неделю после контакта с членами делегации президента Франции Эммануэля Макрона, у которых был обнаружен коронавирус.
Об этом сообщила пресс-секретарь Раса Якилайтене, информирует "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как сообщили в офисе Макрона, два члена французской делегации с положительным результатом теста находились с визитом в Вильнюсе.
В общей сложности 26 человек находились в тесном контакте с инфицированными членами делегации, сообщила журналистам Роланда Лингене из Литовского национального государственного центра здравоохранения.
Все 26 человек были протестированы, большинство результатов ожидаются к концу понедельника. Им приказали самоизолироваться до конца этой недели.
Президент Литвы Гитанас Науседа, его жена и несколько сотрудников его офиса прошли тестирование на коронавирус в воскресенье. Все результаты были отрицательными.
В воскресенье трех членов администрации литовского президента попросили самоизолироваться из-за тесного контакта с французской делегацией.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не сможет присутствовать на саммите Украина-ЕС в связи с самоизоляцией после контакта с больным коронавирусом.