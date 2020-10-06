ЄСПЛ: Туреччина має утриматися від участі у військових діях у Карабасі

Європейський суд з прав людини закликав Туреччину утриматися від військових дій у конфлікті в Нагірному Карабаху.

Таке рішення, з яким ознайомилась "Європейська правда", суд ухвалив на засіданні 6 жовтня.

Запит до суду з вимогою вжити термінових заходів щодо Туреччини через ситуацію в Нагірному Карабаху 4 жовтня подала Вірменія.

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Суд нагадав, що 29 вересня вже закликав Азербайджан та Вірменію утримуватися від військових дій, які можуть спричинити порушення прав цивільного населення.

Тепер суд відзначає ескалацію конфлікту та підкреслює, що вирішив знову застосувати правило 39 регламенту суду.

Нинішнім рішенням суд закликає всі держави, "прямо або побічно залучені в конфлікт, включаючи Туреччину, утримуватися від дій, які порушують права цивільних осіб за Конвенцією (про захист цивільного населення) , і дотримуватися своїх зобов'язань за Конвенцією".

Згідно з правилом 39 регламенту суду, суд може наказати вжити тимчасові заходи будь-якій державі-учасниці Європейської конвенції з прав людини. Тимчасові заходи - це термінові заходи, які, згідно з усталеною практикою суду, застосовуються тільки в тому випадку, якщо існує неминуча небезпека заподіяння непоправної шкоди.

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