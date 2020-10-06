ЕСПЧ: Турция должна воздержаться от участия в военных действиях в Карабахе

Европейский суд по правам человека призвал Турцию воздержаться от военных действий в конфликте в Нагорном Карабахе.

Такое решение, с которым ознакомилась "Европейская правда", суд принял на заседании 6 октября.

Запрос в суд с требованием принять срочные меры против Турции из-за ситуации в Нагорном Карабахе 4 октября подала Армения.

Читайте также Канада остановила экспорт в Турцию технологий для дронов из-за конфликта в Карабахе

Суд напомнил, что 29 сентября уже призвал Азербайджан и Армению воздержаться от военных действий, которые могут повлечь нарушение прав гражданского населения.

Теперь суд отмечает эскалацию конфликта и подчеркивает, что решил снова применить правило 39 регламента суда.

Нынешним решением суд призывает все государства, "прямо или косвенно вовлечены в конфликт, включая Турцию, воздерживаться от действий, нарушающих права гражданских лиц Конвенции (о защите гражданского населения), и придерживаться своих обязательств по Конвенции".

Согласно правилу 39 регламента суда, суд может приказать принять временные меры любому государству-участнику Европейской конвенции по правам человека. Временные меры - это срочные меры, которые, согласно сложившейся практике суда, применяются только в том случае, если существует неминуемая опасность причинения непоправимого вреда.

Читайте также: Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе



