Відкрите небо між Україною та ЄС підпишуть на початку 2021 року

Євросоюз запевнив Україну, що нинішнє відтермінування із підписанням угоди про спільний авіаційний простір є останнім.

Про це заявив президент Зеленський на спільній з лідерами ЄС прес-конференції по закінченню саміту Україна-ЄС.

Зеленський, зокрема, запевнив, що дана угода, яка протягом багатьох років чекала на підписи лідерів, зараз "готується до підписання".

Після уточнюючого запитання він наголосив, що існує домовленість про підписання даного документа на початку 2021 року.

"Мене запевнили колеги, що на початку наступного року ми це зробимо", - заявив він.

Як відомо, раніше ЄС підтвердив, що не готовий підписати "відкрите небо" на саміті через незавершений діалог з Британією. 1 січня 2021 року завершуються перехідний період виходу Британії з ЄС, що дозволить підписати угоду.