Открытое небо между Украиной и ЕС подпишут в начале 2021 года

Евросоюз заверил Украину, что нынешнее отсрочка с подписанием соглашения об общем авиационном пространстве является последним.

Об этом заявил президент Зеленский на совместной с лидерами ЕС пресс-конференции по окончании саммита Украина-ЕС.

Зеленский, в частности, заверил, что данное соглашение, на протяжении многих лет ждала подписи лидеров, сейчас "готовится к подписанию".

После уточняющего вопроса он подчеркнул, что достигнута договоренность о подписании данного документа в начале 2021 года.

"Меня заверили коллеги, что в начале следующего года мы это сделаем", - заявил он.

Как известно, ранее ЕС подтвердил, что не готов подписать "открытое небо" на саммите из-за незавершенного диалог с Британией. 1 января 2021 завершаются переходный период выхода Британии из ЕС, что позволит подписать соглашение.