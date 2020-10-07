Британські консерватори розглядають зміну прем'єра, є кандидат на місце Джонсона - ЗМІ

Правляча Консервативна партія Великої Британії розглядає можливість заміни свого лідера і відповідно прем'єр-міністра: Бориса Джонсона може замінити міністр фінансів Ріші Сунак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg.

"Те, що правлячі консерватори навіть подумують про свого наступного лідера, є надзвичайною демонстрацією того, як впав вплив Бориса Джонсона. Минуло всього десять місяців відтоді, як він привів їх до найбільшої парламентської більшості з 1980-х років", - йдеться в статті.

Видання стверджує, що в партії незадоволені хаотичними діями уряду під час коронавірусної кризи і тим, що переговори по Brexit зайшли в глухий кут.

Високопоставлений урядовець сказав, що відносини між Джонсоном і його партією кращі, ніж вони були раніше під час пандемії, і відкинув ідею порушення партійної дисципліни. Він також зазначив, що прем'єр виграв недавнє голосування парламенту щодо спірного законопроєкту, пов'язаного з Brexit.

За даними видання, 40-річний Сунак останнім часом часто проводить зустрічі з невеликими групами депутатів-консерваторів - близько семи або десяти осіб одночасно по сусідству зі штаб-квартирою Джонсона на Даунінг-стріт.

Міністр запитує їх про їх місцеві виборчі округи, детально інформує про роботу уряду і відверто розповідає про допущені помилки.

"Він іде по шляху прем'єр-міністра. Люди дивляться на нього, і він розумний, він приємний, він ввічливий. Що може не подобатися?", - сказав один з консерваторів, який побував на сніданку.

Інший сказав, що обговорення показали, що Сунак "дуже захоплюючий, блискучий і дуже невимушений".

Саме депутати-консерватори визначать час наступних виборів керівництва партії і виберуть двох кандидатів, які будуть боротися один проти одного в загальнонаціональному голосуванні членів партії.

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