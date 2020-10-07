Британские консерваторы рассматривают замену премьера, уже есть кандидат - СМИ

Правящая Консервативная партия Великобритании рассматривает возможность замены своего лидера и соответственно премьер-министра: Борис Джонсон может сменить министр финансов Риши Сунак.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.

"То, что правящие консерваторы даже подумывают о своем следующем лидере, является чрезвычайной демонстрацией того, как упало влияние Бориса Джонсона. Прошло всего десять месяцев с тех пор, как он привел их к крупнейшему парламентскому большинству с 1980-х годов", - говорится в статьи.

Издание утверждает, что в партии недовольны хаотичными действиями правительства во время коронавирусного кризиса и тем, что переговоры по Brexit зашли в тупик.

Высокопоставленный чиновник сказал, что отношения между Джонсоном и его партией лучше, чем они были раньше во время пандемии, и отверг идею нарушения партийной дисциплины. Он также отметил, что премьер выиграл недавнее голосование парламента по спорному законопроекту, связанному с Brexit.

По данным издания, 40-летний Сунак в последнее время часто проводит встречи с небольшими группами депутатов-консерваторов - около семи или десяти человек одновременно по соседству со штаб-квартирой Джонсона на Даунинг-стрит.

Министр спрашивает их об их местных избирательных округах, подробно информирует о работе правительства и откровенно рассказывает о допущенных ошибках.

"Он идет по пути премьер-министра. Люди смотрят на него, и он умный, он приятный, он вежливый. Что может не нравиться?" - сказал один из консерваторов, побывавший на завтраке.

Другой сказал, что обсуждения показали, что Сунак "очень захватывающий, блестящий и очень непринужденный".

Именно депутаты-консерваторы определят время следующих выборов руководства партии и выберут двух кандидатов, которые будут бороться против друга в общенациональном голосовании членов партии.

Читайте также: 10 дней до разрушения Brexit-плана: что означают взаимные ультиматумы Великобритании и ЕС