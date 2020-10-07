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В Амстердамі пасажир побив і покусав водія автобуса через вимогу надягти маску

Середа, 7 жовтня 2020, 14:55

В Амстердамі стався напад на водія автобуса, який зробив пасажиру зауваження через відсутність маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

67-річний водій не хотів, щоб пасажир їхав в автобусі, тому що на ньому не було маски. Через це пасажир розлютився і декілька разів вкусив водія, повалив додолу і бив ногами.

Після нападу водія на швидкій доставили до лікарні – у ного вибиті чотири зуби, струск мозку, забиті ребра і розбите обличчя.

Зловмисник втік з місця події.

Амстердамська компанія громадського транспорту GVB оголосила, що водій зараз вже виписаний додому.

"Враховуючи обставини, справи у нього йдуть непогано, але, звичайно, він шокований" - сказали в компанії.

"У нас є ще більш чіткі знімки з автобуса, на яких чітко видно підозрюваного. Знімки були передані всім співробітникам поліції Амстердама" - сказав представник поліції.

Поліція вже поговорила зі свідками, але все ще шукає інших очевидців.

Як повідомлялося, в  Австрії засудили чоловіка, який відмовився вдягнути маску для обличчя при посадці в поїзд і вдарив кондуктора, який зробив йому зауваження.

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