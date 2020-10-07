В Амстердамі пасажир побив і покусав водія автобуса через вимогу надягти маску
В Амстердамі стався напад на водія автобуса, який зробив пасажиру зауваження через відсутність маски.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.
67-річний водій не хотів, щоб пасажир їхав в автобусі, тому що на ньому не було маски. Через це пасажир розлютився і декілька разів вкусив водія, повалив додолу і бив ногами.
Після нападу водія на швидкій доставили до лікарні – у ного вибиті чотири зуби, струск мозку, забиті ребра і розбите обличчя.
Зловмисник втік з місця події.
Амстердамська компанія громадського транспорту GVB оголосила, що водій зараз вже виписаний додому.
"Враховуючи обставини, справи у нього йдуть непогано, але, звичайно, він шокований" - сказали в компанії.
"У нас є ще більш чіткі знімки з автобуса, на яких чітко видно підозрюваного. Знімки були передані всім співробітникам поліції Амстердама" - сказав представник поліції.
Поліція вже поговорила зі свідками, але все ще шукає інших очевидців.
Як повідомлялося, в Австрії засудили чоловіка, який відмовився вдягнути маску для обличчя при посадці в поїзд і вдарив кондуктора, який зробив йому зауваження.